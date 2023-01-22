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Голкипер Днепра-1: У нас много вратарей. Кто в честной конкуренции выиграет, тот и будет играть в официальных матчах
Большая борьба за место в составе
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Голкипер "Днепра-1" Валерий Юрчук прокомментировал победу команды над "Пюником" в спарринге:
“ – Беспокоит эпизод, когда ты подвернул ногу. Как себя чувствуешь?
– Все нормально. В этом эпизоде немного был рассеян. Теперь будут выходные и все будет в норме.
– Как вообще оцениваешь сбор? Как тебе конкуренция, которая сейчас еще увеличилась во вратарском звене?
— Да, у нас сейчас много вратарей, но надеюсь, что кто-то в честной конкуренции выиграет, тот и будет играть в официальных матчах.
— В общем, после удачного выступления осенью, с каким настроением команда сейчас готовится ко второй части сезона?
– Мы еще ничего не сделали. Впереди еще много матчей, к которым мы готовимся сейчас. Надо будет доказывать все в следующих матчах, чтобы занять первое место”, - сказал Юрчук.
В расположении “Днепра-1” сейчас находятся сразу четверо вратарей: Владислав Рыбак, Валерий Юрчук, Макс Валеф и Якив Кинарейкин.
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