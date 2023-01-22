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Дзаньоло может уйти из Ромы летом

Премьер-лига
(1 голосов)

Моуриньо не видит игрока в своей команде

Дзаньоло может уйти из Ромы летом

Фото: TEAMtalk

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью и руководство клуба приняли решение о том, что полузащитник Николо Дзаньоло не будет принимать участие в матчах команды во время январского трансферного окна.

Ранее появилась информация, что 23-летний Дзаньоло будущим летом может уйти из "Ромы", так как завершится срок действия его контракта. Моуриньо не хочет привлекать игрока к матчам, пока тот или не покинет клуб, или не завершится зимнее трансферное окно.

Николо Дзаньоло играет за "Рому" с летом 2018 года. В нынешнем сезоне он в 17 матчах во всех турнирах забил два гола и сделал три ассиста.

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В статье: Рома (Рим) Никола Дзаниоло
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Источник:
Il Messagero

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