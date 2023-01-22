Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов проиграл команде Руха U-19 в спарринге
"Желто-черные" вырвали победу благодаря пенальти
Фото: ФК Львів
Вчера, 21 января, в товарищеском матче встретились ФК "Львов" и "Рух" U-19.
Игра началась динамично – с гола Столярчука на второй минуте. После этого новичок "Львова" Адеринсола Эсеола смог сравнять счет на 18-й. Дальше матч шел довольно спокойно, и лишь на 89-й минуте "Рух" смог заработать пенальти и без проблем реализовал его силами Подгурского.
21 января 2023 года. Львов, Академия футбольного клуба "Рух"
"Рух" U-19 (Львов) – ФК "Львов" – 2:1
Голы: Столярчук, 2; Подгурский, 89 (пен.) – Эсеола, 18.
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.01.2023
- Если Россию вернут в еврокубки… Это не только моральный аспект, но и негативное влияние на стартовую заявку Украины
- Дебют Мудрика, трудная ситуация Миколенко, заявление Металлиста. Главные новости за 21 января
- Собуцкий: Павелко – преступник, не думаю, что он выйдет сухим из воды
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО