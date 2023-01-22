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Львов проиграл команде Руха U-19 в спарринге

Премьер-лига
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"Желто-черные" вырвали победу благодаря пенальти

Львов проиграл команде Руха U-19 в спарринге

Фото: ФК Львів

Новина українською

Вчера, 21 января, в товарищеском матче встретились ФК "Львов" и "Рух" U-19.

Игра началась динамично – с гола Столярчука на второй минуте. После этого новичок "Львова" Адеринсола Эсеола смог сравнять счет на 18-й. Дальше матч шел довольно спокойно, и лишь на 89-й минуте "Рух" смог заработать пенальти и без проблем реализовал его силами Подгурского.

21 января 2023 года. Львов, Академия футбольного клуба "Рух"

"Рух" U-19 (Львов) – ФК "Львов" – 2:1

Голы: Столярчук, 2; Подгурский, 89 (пен.) – Эсеола, 18.

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В статье: ФК Львов Рух U19 (Львов)
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