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Металлист прибыл на сборы в Турцию с четырьмя потенциальными новичками

Премьер-лига
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Первый матч уже совсем скоро

Металлист прибыл на сборы в Турцию с четырьмя потенциальными новичками

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Харьковский "Металлист" вчера, 21 января, прибыл в Турцию для проведения подготовки к возобновлению сезона.

"Желто-синие" накануне собрались в Ужгороде и отправились автобусом в Будапешт. Оттуда команда вылетела в Анталью, а потом опять же на автобусе добралась до Сиде, где и будет базироваться.

Сегодня, 22 января, харьковчане приступят к режиму с двух тренировок в день. Всего на сборы прибыло 32 футболиста.

  • Вратари: Мирослав Зновенко, Сергей Шумилов, Даниил Ермолов
  • Защитники: Александр Мизюк, Александр Каплиенко, Владимир Шопин, Юрий Романюк, Алексей Горяинов, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Кирилл Влага, Александр Маткобожик
  • Полузащитники: Андрей Ралюченко, Егор Демченко, Егор Картушов, Дмитрий Коркишко, Сергей Панасенко, Алекс Чидомере, Максим Багачанский, Игорь Чайковский, Никита Тепляков, Дмитрий Шамич, Даниил Кайдалов, Максим Ореховский, Геннадий Синчук, Кирилл Дигтярь, Роман Горенко,
  • Нападающие: Евгений Рязанцев, Егор Красников, Даниил Тепляков, Одуэнье Угочукву

В частности, среди этого списка есть потенциальные новички команды: голкипер Даниил Ермолов, защитник Александр Маткобожик, полузащитник Александр Николишин и нападающий Одуэнье Угочукву. Спортивный директор клуба Василий Кобин и тренерский штаб будут принимать решения по их дальнейшей судьбе по итогам учебно-тренировочного сбора.

Первый матч "Металлиста" на собрании запланирован на 25 января. Харьковчане встретятся с "ГКС Катовице" из Польши.

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В статье: Металлист (Харьков)
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