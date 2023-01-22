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Металлист прибыл на сборы в Турцию с четырьмя потенциальными новичками
Первый матч уже совсем скоро
Фото: Александр Приходько
Харьковский "Металлист" вчера, 21 января, прибыл в Турцию для проведения подготовки к возобновлению сезона.
"Желто-синие" накануне собрались в Ужгороде и отправились автобусом в Будапешт. Оттуда команда вылетела в Анталью, а потом опять же на автобусе добралась до Сиде, где и будет базироваться.
Сегодня, 22 января, харьковчане приступят к режиму с двух тренировок в день. Всего на сборы прибыло 32 футболиста.
- Вратари: Мирослав Зновенко, Сергей Шумилов, Даниил Ермолов
- Защитники: Александр Мизюк, Александр Каплиенко, Владимир Шопин, Юрий Романюк, Алексей Горяинов, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Кирилл Влага, Александр Маткобожик
- Полузащитники: Андрей Ралюченко, Егор Демченко, Егор Картушов, Дмитрий Коркишко, Сергей Панасенко, Алекс Чидомере, Максим Багачанский, Игорь Чайковский, Никита Тепляков, Дмитрий Шамич, Даниил Кайдалов, Максим Ореховский, Геннадий Синчук, Кирилл Дигтярь, Роман Горенко,
- Нападающие: Евгений Рязанцев, Егор Красников, Даниил Тепляков, Одуэнье Угочукву
В частности, среди этого списка есть потенциальные новички команды: голкипер Даниил Ермолов, защитник Александр Маткобожик, полузащитник Александр Николишин и нападающий Одуэнье Угочукву. Спортивный директор клуба Василий Кобин и тренерский штаб будут принимать решения по их дальнейшей судьбе по итогам учебно-тренировочного сбора.
Первый матч "Металлиста" на собрании запланирован на 25 января. Харьковчане встретятся с "ГКС Катовице" из Польши.
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