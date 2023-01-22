Металлист прибыл на сборы в Турцию с четырьмя потенциальными новичками

Харьковский "Металлист" вчера, 21 января, прибыл в Турцию для проведения подготовки к возобновлению сезона.

"Желто-синие" накануне собрались в Ужгороде и отправились автобусом в Будапешт. Оттуда команда вылетела в Анталью, а потом опять же на автобусе добралась до Сиде, где и будет базироваться.

Сегодня, 22 января, харьковчане приступят к режиму с двух тренировок в день. Всего на сборы прибыло 32 футболиста.

Вратари: Мирослав Зновенко, Сергей Шумилов, Даниил Ермолов

Мирослав Зновенко, Сергей Шумилов, Даниил Ермолов Защитники: Александр Мизюк, Александр Каплиенко, Владимир Шопин, Юрий Романюк, Алексей Горяинов, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Кирилл Влага, Александр Маткобожик

Александр Мизюк, Александр Каплиенко, Владимир Шопин, Юрий Романюк, Алексей Горяинов, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Кирилл Влага, Александр Маткобожик Полузащитники: Андрей Ралюченко, Егор Демченко, Егор Картушов, Дмитрий Коркишко, Сергей Панасенко, Алекс Чидомере, Максим Багачанский, Игорь Чайковский, Никита Тепляков, Дмитрий Шамич, Даниил Кайдалов, Максим Ореховский, Геннадий Синчук, Кирилл Дигтярь, Роман Горенко,

Андрей Ралюченко, Егор Демченко, Егор Картушов, Дмитрий Коркишко, Сергей Панасенко, Алекс Чидомере, Максим Багачанский, Игорь Чайковский, Никита Тепляков, Дмитрий Шамич, Даниил Кайдалов, Максим Ореховский, Геннадий Синчук, Кирилл Дигтярь, Роман Горенко, Нападающие: Евгений Рязанцев, Егор Красников, Даниил Тепляков, Одуэнье Угочукву

В частности, среди этого списка есть потенциальные новички команды: голкипер Даниил Ермолов, защитник Александр Маткобожик, полузащитник Александр Николишин и нападающий Одуэнье Угочукву. Спортивный директор клуба Василий Кобин и тренерский штаб будут принимать решения по их дальнейшей судьбе по итогам учебно-тренировочного сбора.

Первый матч "Металлиста" на собрании запланирован на 25 января. Харьковчане встретятся с "ГКС Катовице" из Польши.