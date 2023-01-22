Верес обнародовал календарь Winter Cup

Товарищеский турнир "Winter Cup", в котором примут участие украинские "Верес", "Ворскла", "Полесье" и эстонская "Левадия" начнется 6 февраля в Турции.

Ровенский клуб на своем официальном сайте опубликовал календарь матчей этого соревнования:

6 февраля: “Полесье” – “Ворскла”

7 февраля: “Верес – “Левадия”

10 февраля: “Полесье – “Верес”

11 февраля: “Ворскла – “Левадия”

14 февраля: “Полесье – “Левадия”

15 февраля: “Ворскла – “Верес”

Согласно регламенту за победу в основное время команда получит три очка, за ничью – один зачетный пункт. Если команды завершили матч с равным счетом, то проводится серия пенальти: победитель получит еще один балл.

Напомним, что на прошлогоднем Winter Cup победу одержало "Полесье".