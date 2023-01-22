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Верес обнародовал календарь Winter Cup
На этот раз соревнование международное
ФК "Верес" / Автор неизвестен
Товарищеский турнир "Winter Cup", в котором примут участие украинские "Верес", "Ворскла", "Полесье" и эстонская "Левадия" начнется 6 февраля в Турции.
Ровенский клуб на своем официальном сайте опубликовал календарь матчей этого соревнования:
- 6 февраля: “Полесье” – “Ворскла”
- 7 февраля: “Верес – “Левадия”
- 10 февраля: “Полесье – “Верес”
- 11 февраля: “Ворскла – “Левадия”
- 14 февраля: “Полесье – “Левадия”
- 15 февраля: “Ворскла – “Верес”
Согласно регламенту за победу в основное время команда получит три очка, за ничью – один зачетный пункт. Если команды завершили матч с равным счетом, то проводится серия пенальти: победитель получит еще один балл.
Напомним, что на прошлогоднем Winter Cup победу одержало "Полесье".
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