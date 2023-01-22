Буяльский вернулся в общую группу Динамо

Вчера, 21 января "Динамо" начало тренировочные сборы в Турции.

Киевский клуб сообщил о кадровой ситуации в команде. В общую группу тренировок "бело-синих" вернулся полузащитник Виталий Буяльский. В свою очередь, форвард киевлян Артем Беседин присоединится к ней в ближайшие дни.

Напомним, у Виталия был ушиб коленного сустава, а у Артема – ахиллового сухожилия.