  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буяльский вернулся в общую группу Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буяльский вернулся в общую группу Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Беседин на подходе

Буяльский вернулся в общую группу Динамо

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Вчера, 21 января "Динамо" начало тренировочные сборы в Турции.

Киевский клуб сообщил о кадровой ситуации в команде. В общую группу тренировок "бело-синих" вернулся полузащитник Виталий Буяльский. В свою очередь, форвард киевлян Артем Беседин присоединится к ней в ближайшие дни.

Напомним, у Виталия был ушиб коленного сустава, а у Артема – ахиллового сухожилия.

Читайте такжеПолузащитник, но не Цыганков. Динамо назвало лучшего игрока клуба в 2022 году

Свой первый спарринг в рамках турецких сборов команда Мирчи Луческу проведет 24-го января против австрийского "Рапида".

По теме
yellow-arrow
Верес обнародовал календарь Winter Cup
yellow-arrow
Металлист прибыл на сборы в Турцию с четырьмя потенциальными новичками
yellow-arrow
Львов проиграл команде Руха U-19 в спарринге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Артем Беседин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Динамо"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде