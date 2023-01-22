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Буяльский вернулся в общую группу Динамо
Беседин на подходе
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Вчера, 21 января "Динамо" начало тренировочные сборы в Турции.
Киевский клуб сообщил о кадровой ситуации в команде. В общую группу тренировок "бело-синих" вернулся полузащитник Виталий Буяльский. В свою очередь, форвард киевлян Артем Беседин присоединится к ней в ближайшие дни.
Напомним, у Виталия был ушиб коленного сустава, а у Артема – ахиллового сухожилия.
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