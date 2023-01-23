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Два легионера, находившиеся на просмотре в Черноморце, не подошли команде
Потенциальные новички уже покинули расположение клуба
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" отказался от услуг нескольких потенциальных новичков. Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.
"Во время тренировочного сбора команды не прекращается селекционная работа. Тренерский штаб в постоянном поиске кадрового усиления команды. Итак, промежуточные итоги: по результатам медицинского осмотра, профессиональных тестов и участия в контрольном матче 21 января два легионера, находившиеся на просмотре у "Черноморца", покидают расположение клуба.
Поиск футболистов, которые удовлетворят своей формой и игрой тренерский штаб, продолжается, " - сообщает пресс-служба "моряков".
Черноморец" отказался от услуг нескольких потенциальных новичков, сообщает пресс-служба одесского клуба.
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