Два легионера, находившиеся на просмотре в Черноморце, не подошли команде

"Черноморец" отказался от услуг нескольких потенциальных новичков. Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

"Во время тренировочного сбора команды не прекращается селекционная работа. Тренерский штаб в постоянном поиске кадрового усиления команды. Итак, промежуточные итоги: по результатам медицинского осмотра, профессиональных тестов и участия в контрольном матче 21 января два легионера, находившиеся на просмотре у "Черноморца", покидают расположение клуба.

Поиск футболистов, которые удовлетворят своей формой и игрой тренерский штаб, продолжается, " - сообщает пресс-служба "моряков".