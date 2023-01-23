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Заря просматривает защитника из Словении

Премьер-лига
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Потенциальный новичок

Заря просматривает защитника из Словении

Фото: nk-radomlje.si

Новина українською

В расположении "Зари" находится потенциальный новичок, который уже успел провести матч в составе "чёрно-белых" на учебно-тренировочном сборе в Турции. Речь идет о бывшем защитнике "Радомля" Луке Гучеке. Об этом пишет сайт болельщиков луганского клуба.

Словенец начинал карьеру в клубе “Кршко”. В 2015 году перешёл в молодёжную команду испанского “Бетиса” где провёл два года. На профессиональном уровне дебютировал в составе “Домжале” в 2018 году.

В составе “Радомли” Гучек выступал с 2019 года, перейдя из “Домжале”. Всего в составе “Радомли” 23-летний игрок провел 44 поединка, забив 1 гол. В начале января защитник получил статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что "Заря" просматривает замбийского форварда.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
zaryalg.com

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