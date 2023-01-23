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Кораблин: Настроен очень хорошо подготовиться к чемпионату
Хавбек "Кривбасса" - о первых тренировках на втором сборе
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Тимур Кораблин рассказал о первых тренировках на втором зимнем сборе, который команда проводит в турецком Белеке.
– Позади тяжелое путешествие. Как себя чувствуешь физически, как проходят первые тренировки?
– Дорога получилась тяжелой. Мы долго ехали, потом было два перелета. Первые занятия легкие, мы только втягиваемся, привыкаем, адаптируемся к Турции. Ожидаю, что в ближайшие дни нагрузки будут только увеличиваться.
– Ты и Татарков на одном из занятий сбили много фишек. Как будут наказывать тренеры?
– Будем носить мячи, манижки, весь инвентарь (улыбается).
– Какие вообще планы на турецкие сборы?
– Настроен очень хорошо подготовиться к чемпионату. Впереди – спарринги против хороших соперников. Каждый футболист "Кривбасса" будет показывать свои возможности по максимуму, чтобы завоевать место в стартовом составе, - сказал Кораблин.
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