Де Дзерби настаивает на трансфере Матвиенко в Брайтон - в Англии раскрыли все детали

"Брайтон" серьезно заинтересован в подписании центрального защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.

Как сообщает журналист The Athletic Девид Орнштейн, на сделке лично настаивает главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби, с которым украинец работал в донецком клубе в прошлом сезоне. При этом, клуб АПЛ не хочет платить 25 миллионов евро, которые требуют "горняки".

Матвиенко, воспользовавшись парой выходных в паузе между сборами, сейчас находится в Лондоне, где у него семья. Поездка не связана с возможным переходом, но ожидается, что разговоры о его воссоединении с Де Дзерби в Англии продолжатся.

В текущем сезоне Матвиенко провел 19 матчей за "Шахтер", без результативных действий. Контракт 26-летнего футболиста с донецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.