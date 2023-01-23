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Де Дзерби настаивает на трансфере Матвиенко в Брайтон - в Англии раскрыли все детали

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще один украинец может перебраться на Туманный Альбион

Де Дзерби настаивает на трансфере Матвиенко в Брайтон - в Англии раскрыли все детали

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Брайтон" серьезно заинтересован в подписании центрального защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.

Как сообщает журналист The Athletic Девид Орнштейн, на сделке лично настаивает главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби, с которым украинец работал в донецком клубе в прошлом сезоне. При этом, клуб АПЛ не хочет платить 25 миллионов евро, которые требуют "горняки".

Матвиенко, воспользовавшись парой выходных в паузе между сборами, сейчас находится в Лондоне, где у него семья. Поездка не связана с возможным переходом, но ожидается, что разговоры о его воссоединении с Де Дзерби в Англии продолжатся.

В текущем сезоне Матвиенко провел 19 матчей за "Шахтер", без результативных действий. Контракт 26-летнего футболиста с донецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Николай Матвиенко
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
23.01.2023 в 11:42
Если переходить туда, то надо переходить имея шансы стать основным игроком, а если его берут как запасного, смысла туда нет переходить
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+1
0
lucky_guy
23.01.2023 в 12:34
Якраз це ідеальний варіант, як Арсенал для Зіни. Знайомий тренер і той самй плейстайл, несильні конкуренти і топ чемпіонат. Якщо не буде проблем з мовою, то це топ варіант, навіть якщо гратиме там 8 років
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0
0
MaximSK (Киев)
23.01.2023 в 13:03
На его позиции уже наиграны другие центральные защитники, если Матвиенко перейдет сейчас, трудно будет их вытеснить с основы, тут только надежда на то что Ди Дзерби даст ему шанс
0
0

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