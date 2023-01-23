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Хавбек Кривбасса: Очень приятно, что сразу начали работать с мячами

Премьер-лига
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Никита Татарков - о первых днях турецкого сбора

Хавбек Кривбасса: Очень приятно, что сразу начали работать с мячами

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков рассказал о впечатлениях от первых тренировок в Турции на втором зимнем сборе.

– Первые тренировки после путешествия. Что скажешь о первых днях турецкого сбора?

– Супер. И условия для тренировок и проживание супер, и погода супер, и отель тоже на уровне. Очень благодарны руководству ФК "Кривбасс" и нашим ВСУ за возможность заниматься любимым делом.

– Первые дни вас тренеры берегут? Нагрузки не столь серьезны?

– Конечно. Сначала втянемся, а потом уже будет серьезная работа, начнем тренироваться на сто процентов. Очень приятно, что сразу начали работать с мячами, ведь в Кривом Роге первую неделю сборов была беговая работа. Честно говоря, заскучали за мячами, - рассказал Татарков.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Никита Татарков
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Источник:
fckryvbas.com

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