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Хавбек Кривбасса: Очень приятно, что сразу начали работать с мячами
Никита Татарков - о первых днях турецкого сбора
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков рассказал о впечатлениях от первых тренировок в Турции на втором зимнем сборе.
– Первые тренировки после путешествия. Что скажешь о первых днях турецкого сбора?
– Супер. И условия для тренировок и проживание супер, и погода супер, и отель тоже на уровне. Очень благодарны руководству ФК "Кривбасс" и нашим ВСУ за возможность заниматься любимым делом.
– Первые дни вас тренеры берегут? Нагрузки не столь серьезны?
– Конечно. Сначала втянемся, а потом уже будет серьезная работа, начнем тренироваться на сто процентов. Очень приятно, что сразу начали работать с мячами, ведь в Кривом Роге первую неделю сборов была беговая работа. Честно говоря, заскучали за мячами, - рассказал Татарков.
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