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Бойко: Шовковскому не нужна адаптация в Динамо - он знает здесь все как свои пять пальцев

Премьер-лига
(1 голосов)

СаШо присоединился к тренерскому штабу киевлян

Бойко: Шовковскому не нужна адаптация в Динамо - он знает здесь все как свои пять пальцев

instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко прокомментировал возвращение в киевский клуб легендарного Александра Шовковского, который вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу.

"Прежде всего, хочу поздравить Александра Владимировича с возвращением в нашу команду. Это действительно легенда клуба, человек, который все годы своей игровой карьеры отдал только киевскому "Динамо" и национальной сборной. Поэтому его, без преувеличения, можно и нужно называть легендой клуба.

Считаю, что он станет усилением нашего тренерского штаба, ведь Александр Владимирович - молодой специалист, который развивается, учится и стремится помочь "Динамо" и добиться новых больших успехов вместе с нашим клубом. Поэтому считаю, что это станет большим плюсом и помощью тренерскому штабу и всему коллективу. Он сможет передавать свой опыт, знания, полученные во время учебы и работы сборной Украины. Это будет большим плюсом для всех ребят в нашей команде.

Он более 20 лет провел в киевском "Динамо", знает здесь все как свои пять пальцев. Многие игроки, тогда еще молодые, помнят еще на футбольном поле, выступая вместе с ними в конце своей игровой карьеры. Поэтому, думаю, адаптация Александру не нужна, он сразу влился в коллектив. Желаю, чтобы у него все получилось и он добился больших успехов вместе с нашей командой", — сказал Бойко.

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В статье: Александр Шовковский Денис Бойко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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adey (Korosten)
23.01.2023 в 20:06
підлизнув зачотно.на досвіді мабуть...
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