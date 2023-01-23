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Бойко: Шовковскому не нужна адаптация в Динамо - он знает здесь все как свои пять пальцев
СаШо присоединился к тренерскому штабу киевлян
instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Голкипер "
"Прежде всего, хочу поздравить Александра Владимировича с возвращением в нашу команду. Это действительно легенда клуба, человек, который все годы своей игровой карьеры отдал только киевскому "Динамо" и национальной сборной. Поэтому его, без преувеличения, можно и нужно называть легендой клуба.
Считаю, что он станет усилением нашего тренерского штаба, ведь Александр Владимирович - молодой специалист, который развивается, учится и стремится помочь "Динамо" и добиться новых больших успехов вместе с нашим клубом. Поэтому считаю, что это станет большим плюсом и помощью тренерскому штабу и всему коллективу. Он сможет передавать свой опыт, знания, полученные во время учебы и работы сборной Украины. Это будет большим плюсом для всех ребят в нашей команде.
Он более 20 лет провел в киевском "Динамо", знает здесь все как свои пять пальцев. Многие игроки, тогда еще молодые, помнят еще на футбольном поле, выступая вместе с ними в конце своей игровой карьеры. Поэтому, думаю, адаптация Александру не нужна, он сразу влился в коллектив. Желаю, чтобы у него все получилось и он добился больших успехов вместе с нашей командой", — сказал Бойко.
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