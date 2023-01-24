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Экс-игрок Реала и Динамо вошел в тренерский штаб Металлиста

Премьер-лига
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Перица Огненович вернулся в Украину

Экс-игрок Реала и Динамо вошел в тренерский штаб Металлиста

фото из свободных источников

Новина українською

Харьковский "Металлист", который начал свой зимний учебный-тренировочный сбор в Турции, объявил о пополнении в тренерском штабе команды.

В тренерский штаб харьковской команды вошел Перица Огненович - в прошлом футболист мадридского "Реала", киевского "Динамо", немецкого "Кайзерслаутерна", французского "Анже" и других клубов.

Какие-либо подробности соглашения сторон клуб не афиширует.

Огненович раньше работал тренером сборной Сербии U18 и боснийского футбольного клуба "Звезда 09".

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В статье: Перица Огненович Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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