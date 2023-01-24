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Экс-игрок Реала и Динамо вошел в тренерский штаб Металлиста
Перица Огненович вернулся в Украину
фото из свободных источников
Харьковский "
В тренерский штаб харьковской команды вошел Перица Огненович - в прошлом футболист мадридского "Реала", киевского "Динамо", немецкого "Кайзерслаутерна", французского "Анже" и других клубов.
Какие-либо подробности соглашения сторон клуб не афиширует.
Огненович раньше работал тренером сборной Сербии U18 и боснийского футбольного клуба "Звезда 09".
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