Матвиенко согласовал личный контракт с клубом Де Дзерби - журналист

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко имеет шансы перебраться в чемпионат Англии в зимнее трансферное окно. 26-летний украинец близок к переходу в "Брайтон".

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, игрок сборной Украины уже согласовал детали личного контракта. Договор будет действовать пять лет. По информации инсайдера, "чайки" предлагают "горнякам" 20 миллионов евро за переход Матвиенко.

На этом трансфере лично настаивает главный тренер "Брайтона" и экс-наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В текущем сезоне Матвиенко провел 19 матчей за "горняков", без результативных действий. Контракт Николая с донецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

"Брайтон" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 балл в 19 матчах.