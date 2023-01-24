  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матвиенко согласовал личный контракт с клубом Де Дзерби - журналист
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко согласовал личный контракт с клубом Де Дзерби - журналист

Премьер-лига
(1 голосов)

Сколько получит "Шахтер"?

Матвиенко согласовал личный контракт с клубом Де Дзерби - журналист

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко имеет шансы перебраться в чемпионат Англии в зимнее трансферное окно. 26-летний украинец близок к переходу в "Брайтон".

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, игрок сборной Украины уже согласовал детали личного контракта. Договор будет действовать пять лет. По информации инсайдера, "чайки" предлагают "горнякам" 20 миллионов евро за переход Матвиенко.

На этом трансфере лично настаивает главный тренер "Брайтона" и экс-наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В текущем сезоне Матвиенко провел 19 матчей за "горняков", без результативных действий. Контракт Николая с донецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

"Брайтон" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 балл в 19 матчах.

Читайте такжеFourFourTwo: Мудрик - самый дорогой зимний трансфер в истории АПЛ
По теме
yellow-arrow
Новичок Днепра-1: Сейчас я нахожусь в предвкушении нового вызова
yellow-arrow
Расписание матчей в неделю. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
yellow-arrow
Экс-игрок Реала и Динамо вошел в тренерский штаб Металлиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде