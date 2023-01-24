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Новичок Днепра-1: Сейчас я нахожусь в предвкушении нового вызова
Рональд Матаррита доволен выбором новой команды
Фото: СК Дніпро-1
Новичок "Днепра-1" Рональд Матаррита поделился первыми впечатлениями от перехода в стан днепровского клуба.
– Прежде всего, хочу поблагодарить всех членов команды за теплый прием. Это очень трогательно, и я сейчас нахожусь в предвкушении нового вызова. Это очень волнующий момент – мой первый переезд в европейский футбол, в такую большую команду.
Как я узнал о такой возможности? Один из агентов сказал мне, что есть предложение. После завершения контракта с "Цинциннати" я сфокусировался на продолжении карьеры в Европе, и, узнав интерес со стороны "Днепра-1", сразу выбрал этот вариант.
– Переезд в Европу означает коренные изменения в жизни. Готов?
– Да, действительно, это вроде бы начать все с нуля. Но я чувствую, что готов к такому вызову. "Днепр-1" – большая команда, лидер чемпионата Украины, играет в Лиге Конференций и имеет возможность попасть в Лигу чемпионов.
Есть много вещей, которые делают меня счастливым прямо сейчас, – приводит слова костариканца официальный сайт "Днепра-1".
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