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Вернидуб стал человеком года среди тренеров по версии World Soccer

Премьер-лига
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Наставник "Кривбасса" получил почетную награду

Вернидуб стал человеком года среди тренеров по версии World Soccer

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб получил признание от журнала World Soccer. Корреспонденты издания назвали его Человеком 2022 среди тренеров в мире, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Журналисты оценили поступок 57-летнего Вернидуба, когда он покинул свой предыдущий клуб "Шериф" из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, вступил в ряды ВСУ и встал на защиту Родины.

В список лучших также попали главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо и наставник сборной Марокко Валид Реграги.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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