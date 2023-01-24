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Вернидуб стал человеком года среди тренеров по версии World Soccer
Наставник "Кривбасса" получил почетную награду
Фото: ФК Кривбас
Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб получил признание от журнала World Soccer. Корреспонденты издания назвали его Человеком 2022 среди тренеров в мире, сообщает пресс-служба криворожского клуба.
Журналисты оценили поступок 57-летнего Вернидуба, когда он покинул свой предыдущий клуб "Шериф" из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, вступил в ряды ВСУ и встал на защиту Родины.
В список лучших также попали главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо и наставник сборной Марокко Валид Реграги.
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