Палкин заявил о готовности Шахтера вернуть одного из легионеров

"Шахтер" может вернуть правого защитника Винисиуса Тобиаса, который сейчас выступает за "Реал" на правах аренды. Об этом рассказал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

"В прошлом году мы подписали арендное соглашение с правом выкупа. Месяц назад связались с "Реалом", потому что были заинтересованы в возвращении игрока. Мы сказали, что если он им не нужен, мы его вернем. Руководство сливочных заявило, что примет решение по окончании сезона. Мы хорошо ладим с Мадридом", - приводит слова Палкина Fichajes.net со ссылкой на Agencia EFE.

Напомним, Тобис перешел в "Шахтер" в январе 2022 года из "Интернасьонала". Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. В футболке "горняков" он не успел дебютировать из-за начала полномасштабной войны России против Украины.

18-летний бразилец приостановил контракт с "горняками", воспользовавшись правилом ФИФА и ушел в аренду в "Реал". В этом сезоне за молодежную команду испанцев он сыграл 22 матча и отметился 5 голевыми передачами.