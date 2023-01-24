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Защитник Руха оценил условия на сборах команды в Хорватии
Ростислав Лях дал комментарий клубной пресс-службе
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Ростислав Лях рассказал, что на тренировочном сборе в Умаге созданы все условия для полноценной подготовки.
"Переезд, честно говоря, немного тяжеловато дался. Более 20-ти часов проехали в автобусе. Все устали. Но очень рады, что наконец-то приехали к этому месту, все очень хорошо, нравится здесь, есть все условия для тренировок. Поэтому остается только работать.
Первая тренировка – легкая активация, немного покрутили велосипед, немного прошли некоторые станции, чтобы включить мышцы после дороги, потому что со вторника начинается тяжелая работа.
Я заскучал за зеленым полем, надеялся, что выйдем на него уже в понедельник. Но поработаем там во второй день нашего пребывания в Хорватии. Очень хочу почувствовать эту работу, готовы к ней", — цитирует Ляха клубная пресс-служба.
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