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Защитник Руха оценил условия на сборах команды в Хорватии

Премьер-лига
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Ростислав Лях дал комментарий клубной пресс-службе

Защитник Руха оценил условия на сборах команды в Хорватии

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Ростислав Лях рассказал, что на тренировочном сборе в Умаге созданы все условия для полноценной подготовки.

"Переезд, честно говоря, немного тяжеловато дался. Более 20-ти часов проехали в автобусе. Все устали. Но очень рады, что наконец-то приехали к этому месту, все очень хорошо, нравится здесь, есть все условия для тренировок. Поэтому остается только работать.

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Первая тренировка – легкая активация, немного покрутили велосипед, немного прошли некоторые станции, чтобы включить мышцы после дороги, потому что со вторника начинается тяжелая работа.

Я заскучал за зеленым полем, надеялся, что выйдем на него уже в понедельник. Но поработаем там во второй день нашего пребывания в Хорватии. Очень хочу почувствовать эту работу, готовы к ней", — цитирует Ляха клубная пресс-служба.

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В статье: Рух (Львов) Ростислав Лях
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Источник:
fcrukh.com

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