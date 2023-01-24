Ворскла сыграет в один день два спарринга

Игроки "Ворсклы", уже в полном составе собравшиеся на тренировочном сборе в турецкой Анталии, проведут свои первые контрольные матчи.

Сегодня, 24 января, их намечено сыграть сразу два.

В 10:30 началась встреча с представителем Суперлиги Косово - "Дюкаджини". Счет на данный момент 1:2 в пользу клуба из Косово.

В 15:00 – товарищеская встреча с клубом "Напредак" (Крушевац), представителем элитного дивизиона Сербии.