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Заря не увольняла Каменюку и Липартию из тренерского штаба. Но оба сейчас находятся вне клуба
Начальник команды говорит, что они нужны Заре
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
В начале 2023-го года в СМИ распространилась информация о том, что Никита Каменюка и Джаба Липартия покинули тренерский штаб "Зари". Они работали ассистентами Патрика ван Леувена.
Также из наблюдений стало известно, что на официальном сайте "Зари" исчезли профили Каменюки и Липартии в разделе "тренерский штаб основного состава".
Впрочем, как удалось выяснить журналистам UA-Футбол, руководство "Зари" не увольняло Каменюку и Липартию. Более того, начальник команды говорит, что оба находятся на контрактах и выполняют определенные задачи, поставленные перед ними клубом. Руководство отмечает, что стоит доверять только информации с официального сайта, но признает, что на сайте происходит перестройка, и там нет профилей половины работников клуба.
В то же время, удалось выяснить, что и Каменюка, и Липартия сейчас находятся за границей вне клуба. UA-Футбол продолжает выяснять подробности темы. Позже на сайте появится комментарий одного из топ-менеджеров "Зари".
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