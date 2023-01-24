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Ингулец назвал спарринг-партнеров на сборе в Турции
Петровский клуб запланировал пока пять матчей
Фото: ФК Інгулець
Совсем скоро футболисты "Ингульца" начнут следующий этап учебно-тренировочного сбора в Турции. Команда будет готовиться в период с 25 января по 25 февраля. В настоящее время стали известны первые соперники подопечных Сергея Ковальца.
- 30 января – "Берое" (Болгария)
- 02 февраля – "Подбескидзе" (Польша)
- 06 февраля – "Македония Герче Петров" (Северная Македония)
- 09 февраля – "Петрокуб" (Молдова)
- 11 февраля – "Акса" (Казахстан)
Время начала матчей не указано. Информация о следующих поединках будет доступна на сайте и соцсетях клуба. В расписании спаррингов могут быть изменения.
Напомним, после первой половины сезона "Ингулец" занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.
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