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Ингулец назвал спарринг-партнеров на сборе в Турции

Премьер-лига
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Петровский клуб запланировал пока пять матчей

Ингулец назвал спарринг-партнеров на сборе в Турции

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Совсем скоро футболисты "Ингульца" начнут следующий этап учебно-тренировочного сбора в Турции. Команда будет готовиться в период с 25 января по 25 февраля. В настоящее время стали известны первые соперники подопечных Сергея Ковальца.

  • 30 января – "Берое" (Болгария)
  • 02 февраля – "Подбескидзе" (Польша)
  • 06 февраля – "Македония Герче Петров" (Северная Македония)
  • 09 февраля – "Петрокуб" (Молдова)
  • 11 февраля – "Акса" (Казахстан)

Время начала матчей не указано. Информация о следующих поединках будет доступна на сайте и соцсетях клуба. В расписании спаррингов могут быть изменения.

Напомним, после первой половины сезона "Ингулец" занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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