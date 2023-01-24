Ингулец назвал спарринг-партнеров на сборе в Турции

Совсем скоро футболисты "Ингульца" начнут следующий этап учебно-тренировочного сбора в Турции. Команда будет готовиться в период с 25 января по 25 февраля. В настоящее время стали известны первые соперники подопечных Сергея Ковальца.

30 января – "Берое" (Болгария)

02 февраля – "Подбескидзе" (Польша)

06 февраля – "Македония Герче Петров" (Северная Македония)

09 февраля – "Петрокуб" (Молдова)

11 февраля – "Акса" (Казахстан)

Время начала матчей не указано. Информация о следующих поединках будет доступна на сайте и соцсетях клуба. В расписании спаррингов могут быть изменения.

Напомним, после первой половины сезона "Ингулец" занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.