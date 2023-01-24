Новичок Днепра-1 вспомнил, как играл в одной команде с Пирло и Лэмпардом

Новичок "Днепра-1" Рональд Матаррита в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем опыте выступлений за клуб "Нью-Йорк Сити" из МЛС.

"Уровень соккера в США растет. Когда я прибыл туда и начал играть за "Нью-Йорк Сити", в команде было много мировых легенд: Андреа Пирло, Давид Вилья, Фрэнк Лэмпард, тренером был Патрик Виейра. Это было очень эмоциональное время, я очень многому научился у этих мастеров.

Когда перешел в "Цинциннати", был уже более опытным игроком. Сейчас же я нуждаюсь в чем-то большем, поэтому и выбрал "Днепр-1" своей первой европейской командой в карьере", - приводит слова защитника официальный сайт днепрян.