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Новичок Днепра-1 вспомнил, как играл в одной команде с Пирло и Лэмпардом

Премьер-лига
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Защитник раньше играл в МЛС

Новичок Днепра-1 вспомнил, как играл в одной команде с Пирло и Лэмпардом

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Новичок "Днепра-1" Рональд Матаррита в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем опыте выступлений за клуб "Нью-Йорк Сити" из МЛС.

"Уровень соккера в США растет. Когда я прибыл туда и начал играть за "Нью-Йорк Сити", в команде было много мировых легенд: Андреа Пирло, Давид Вилья, Фрэнк Лэмпард, тренером был Патрик Виейра. Это было очень эмоциональное время, я очень многому научился у этих мастеров.

Когда перешел в "Цинциннати", был уже более опытным игроком. Сейчас же я нуждаюсь в чем-то большем, поэтому и выбрал "Днепр-1" своей первой европейской командой в карьере", - приводит слова защитника официальный сайт днепрян.

Напомним, 28-летний костариканец заключил с "Днепром-1" контракт сроком на два года.

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В статье: СК Днепр-1
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