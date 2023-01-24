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Определились еще два соперника Динамо на турецком сборе
Киевляне продолжают поиск спарринг-партнеров
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Стали известны первые февральские спарринг-партнеры "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Киевская команда проведет контрольные матчи с болгарским "Лудогорцем" и македонской "Шкендией". Обе встречи пройдут на поле Mardan Sports Complex и начнутся в 16.00 по киевскому времени.
3 февраля. 16:00. "Динамо" - "Лудогорец"
6 февраля. 16:00. "Динамо" - "Шкендия"
Информация о следующих контрольных матчах будет опубликована дополнительно.
Напомним, что сегодня игровая программа подготовки ко второй части сезона для "бело-синих" начнется в 16:00 матчем с венским "Рапидом". На UA-Футболе будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.
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