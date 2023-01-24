Определились еще два соперника Динамо на турецком сборе

Стали известны первые февральские спарринг-партнеры "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Киевская команда проведет контрольные матчи с болгарским "Лудогорцем" и македонской "Шкендией". Обе встречи пройдут на поле Mardan Sports Complex и начнутся в 16.00 по киевскому времени.

3 февраля. 16:00. "Динамо" - "Лудогорец"

6 февраля. 16:00. "Динамо" - "Шкендия"

Информация о следующих контрольных матчах будет опубликована дополнительно.

Читайте также Три клуба УПЛ были заинтересованы в подписании форварда Динамо - СМИ

Напомним, что сегодня игровая программа подготовки ко второй части сезона для "бело-синих" начнется в 16:00 матчем с венским "Рапидом". На UA-Футболе будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.