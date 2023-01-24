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Караваев вместо Цыганкова. Стартовый состав Динамо на первый матч в 2023 году
Почти основа, не хватает Буяльского
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Во вторник, 24 января, киевское "Динамо" сыграет свой первый контрольный поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона. Соперником команды Луческу будет венский Рапид. Начало игры в 16:00 (за ходом поединка следите с помощью трансляции на UA-Футбол >>>).
Уже известен стартовый состав "Динамо" на этот матч. Ворота будет защищать Нещерет. В линии защиты располагаются Кендзера и Вивчаренко на флангах, Попов и Забарный в центре. Треугольник в центре поля формируют Сидорчук, Гармаш и Лонвейк. На флангах полузащиты сыграют Караваев и Кабаев, на острие – Ванат.
- Состав "Динамо" на игру с "Рапидом": Нещерет – Кендзера, Попов, Забарный, Овчаренко – Сидорчук, Гармаш – Караваев, Лонвейк, Кабаев – Ванат
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