Караваев вместо Цыганкова. Стартовый состав Динамо на первый матч в 2023 году

Во вторник, 24 января, киевское "Динамо" сыграет свой первый контрольный поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона. Соперником команды Луческу будет венский Рапид. Начало игры в 16:00 (за ходом поединка следите с помощью трансляции на UA-Футбол >>>).

Уже известен стартовый состав "Динамо" на этот матч. Ворота будет защищать Нещерет. В линии защиты располагаются Кендзера и Вивчаренко на флангах, Попов и Забарный в центре. Треугольник в центре поля формируют Сидорчук, Гармаш и Лонвейк. На флангах полузащиты сыграют Караваев и Кабаев, на острие – Ванат.