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Кривбасс проиграл аутсайдеру чемпионата Болгарии
Команда Вернидуба пропустила решающий гол в конце встречи
Криворожский "Кривбасс" во вторник, 24 января, сыграл свой первый контрольный матч во время зимних сборов. Команда Юрия Вернидуба уступила клубу "Хебир", который в чемпионате Болгарии занимает предпоследнее место.
Счет встречи – 1:2. Автором гола в составе украинской команды стал Евгений Банада.
Следующий матч "Кривбасса" запланирован на 27 января, соперником станет представитель Северной Македонии "Струга".
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Хебыр" (Пазарджик, Болгария) – 1:2
Голы: Арсенио Валпурт, 36 (0:1). Евгений Банада (Артур Микитишин), 45 (1:1). Архан Исуф, с пен. 85 (1:2)
"Кривбасс" (Кривой Рог): Сарнавский (к) (Клищук, 46) – Понедельник (Опанасенко, 46), Рябов, Стецьков (Бескоровайный, 46), Якимец - Задерака (Килевый, 72), Хомченовский (Приходько, 46), Татарков (Кораблин, 46), Банада (Семотюк, 46), Микитишин (Карпусь, 46) – Дебелко (Устименко, 46; Антон Цыганков, 72)
Главный тренер: Юрий Вернидуб
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