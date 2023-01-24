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Кривбасс проиграл аутсайдеру чемпионата Болгарии

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Вернидуба пропустила решающий гол в конце встречи

Кривбасс проиграл аутсайдеру чемпионата Болгарии

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" во вторник, 24 января, сыграл свой первый контрольный матч во время зимних сборов. Команда Юрия Вернидуба уступила клубу "Хебир", который в чемпионате Болгарии занимает предпоследнее место.

Счет встречи – 1:2. Автором гола в составе украинской команды стал Евгений Банада.

Следующий матч "Кривбасса" запланирован на 27 января, соперником станет представитель Северной Македонии "Струга".

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Хебыр" (Пазарджик, Болгария) – 1:2

Голы: Арсенио Валпурт, 36 (0:1). Евгений Банада (Артур Микитишин), 45 (1:1). Архан Исуф, с пен. 85 (1:2)

"Кривбасс" (Кривой Рог): Сарнавский (к) (Клищук, 46) – Понедельник (Опанасенко, 46), Рябов, Стецьков (Бескоровайный, 46), Якимец - Задерака (Килевый, 72), Хомченовский (Приходько, 46), Татарков (Кораблин, 46), Банада (Семотюк, 46), Микитишин (Карпусь, 46) – Дебелко (Устименко, 46; Антон Цыганков, 72)

Главный тренер: Юрий Вернидуб

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В статье: Контрольные матчи Кривбасс (Кривой Рог)
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