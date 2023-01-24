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Шахтер начал второй тренировочный сбор в Турции
Подготовка к возобновлению сезона продолжается
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" сообщил о том, что начал второй учебно-тренировочный сбор в Турции. После нескольких выходных, что команда получила от тренерского штаба, сегодня, 24-го января, "оранжево-черные" вернулись к работе.
"Утром игроки отправились в тренажерный зал, где их ждали тесты с прыжками в длину и высоту, а также силовые нагрузки для верхней части тела. После этого сессия продолжилась на поле: разминка, отработка пасов и приема по позициям, упражнения на держание мяча с заданием сделать 10 передач и забить гол. В завершение подопечные Игоря Йовичевича провели мини-турнир на три команды", - говорится на официальном сайте "горняков".
Отметим, что "Шахтер" одним из первых среди украинских команд откроет для себя вторую часть сезона 2022/23. 16-го февраля "горняки" сыграют с "Ренном" в плей-офф Лиги Европы.
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