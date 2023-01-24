Начальник Зари: У Каменюки и Липартии все нормально. Никто их не увольнял с работы, никто с ними контракт не расторгал

В конце прошлой недели появилась информация о том, что двоих бывших футболистов, а теперь тренеров - Никиты Каменюки и Джабы Липартия нет в штабе луганской «Зари». Соответствует ли эта информация действительности, корреспондент UА-Футбол попытался выяснить у официального лица клуба – начальника команды Игоря Гузя.

Отдельно добавим, что журналистам UА-Футбол известно о том, что Никита Каменюка и Джаба Липартия находятся за границей, вне клуба.

- Какова судьба Каменюки и Липартии?

- Это их судьба. Как я могу о ней рассказывать?

- Они в клубе или нет?

- Об этом вы у самих Каменюки и Липартия спросите. Я хоть и официальное лицо, однако наши внутренние клубные дела мы не разглашаем. И почему они вас так интересуют?

- Обоих нет на официальном сайте «Зари», в связи с чем и возникла необходимость уточнить…

- Сейчас сайт переделывается, и там много кого нет. Кстати, на нем указано лишь пятьдесят процентов членов нашего клуба, а ещё пятьдесят не указаны. До возобновления чемпионата сайт будет обновлен, и на нем все будет написано. Что касается Каменюки и Липартия , то про их частную жизнь не могу ничего говорить. С моей стороны, независимо от того, официальное я лицо или нет, это было бы неправильно. Вот что есть на клубном сайте, то и является достоверной информацией. Все остальное, как говорят, можно выбросить в унитаз и смыть.

- И все же: учитывая, что несколько дней назад появилась информация, что Каменюки и Липартия нет в команде, хочется справиться о них…

- У них все нормально. У обоих есть свой фронт работ. Они занимаются задачей, которую поставил им клуб. Никто их не увольнял с работы, никто с ними контракт не расторгал. Это все, что я могу вам сказать.

- Стало быть, в услугах обоих вы и в дальнейшем заинтересованы?

- Чего ж нет? Мы во всех заинтересованы.