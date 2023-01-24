Ротань начинает с поражения косоварам. Александрия провела свой первый матч с новым тренерским штабом

В рамках проходящего в Турции учебно-тренировочного сбора "Александрия" провела свой первый спарринг. В то же время, это первый матч команды после смены тренерского штаба. Городян, напомним, возглавил Руслан Ротань.

"Александрия" сыграла против представителя Косово "Балкани". Эта команда, к слову, являлась участником группового раунда текущей Лиги конференций. Матч закончился со счетом 5:2 в пользу "Балкани".

24.01.23, вторник, 16:00, товарищеская встреча

"Александрия" – "Балкани" 2:5 (2:4)

В "Александрии" забивали Максим Третьяков и Олег Кожушко

Состав "Александрии"

1 тайм: 77 Никита Шевченко, 10 Максим Третьяков, 14 Максим Дячук, 15 Викентий Волошин, 17 Олег Кожушко, 20 Артем Шулянский, 21 Богдан Билошевский, 22 Даниил Скорко, 27 Александр Демченко, 6 Андрей Цуриков, 29

Запасные: 79 Георгий Ермаков, 30 Юрий Копина

2 тайм: 1 Валентин Горох, 2 Александр Мельник, 4 Владислав Бабогло, 6 Кирилл Дришлюк, 8 Артур Авагимян, 9 Владислав Калитвинцев, 11 Денис Мирошниченко, 19 Егор Гуничев, 37 Сергей Рыбалка, 91 Николай Михайленко, 95 Эмиль Мустафаев

Запасные: 79 Георгий Ермаков, 14 Максим Дячук, 15 Викентий Волошин, 22 Даниил Скорко, 30 Юрий Копина