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Ротань начинает с поражения косоварам. Александрия провела свой первый матч с новым тренерским штабом
Товарищеский – в рамках учебно-тренировочного сбора
Фото - ФК Олександрія / автор невідомий
В рамках проходящего в Турции учебно-тренировочного сбора "Александрия" провела свой первый спарринг. В то же время, это первый матч команды после смены тренерского штаба. Городян, напомним, возглавил Руслан Ротань.
"Александрия" сыграла против представителя Косово "Балкани". Эта команда, к слову, являлась участником группового раунда текущей Лиги конференций. Матч закончился со счетом 5:2 в пользу "Балкани".
24.01.23, вторник, 16:00, товарищеская встреча
"Александрия" – "Балкани" 2:5 (2:4)
В "Александрии" забивали Максим Третьяков и Олег Кожушко
Состав "Александрии"
1 тайм: 77 Никита Шевченко, 10 Максим Третьяков, 14 Максим Дячук, 15 Викентий Волошин, 17 Олег Кожушко, 20 Артем Шулянский, 21 Богдан Билошевский, 22 Даниил Скорко, 27 Александр Демченко, 6 Андрей Цуриков, 29
Запасные: 79 Георгий Ермаков, 30 Юрий Копина
2 тайм: 1 Валентин Горох, 2 Александр Мельник, 4 Владислав Бабогло, 6 Кирилл Дришлюк, 8 Артур Авагимян, 9 Владислав Калитвинцев, 11 Денис Мирошниченко, 19 Егор Гуничев, 37 Сергей Рыбалка, 91 Николай Михайленко, 95 Эмиль Мустафаев
Запасные: 79 Георгий Ермаков, 14 Максим Дячук, 15 Викентий Волошин, 22 Даниил Скорко, 30 Юрий Копина
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