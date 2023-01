Романо: Брайтон сделал официальное предложение Шахтеру по Матвиенко. Но сумма далека от запросов горняков

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо пишет о том, что английский "Брайтон" сделал "Шахтеру" официальное предложение по защитнику Николаю Матвиенко. Сумма, предложенная англичанами – 11 миллионов евро. Но "Шахтер" хочет тридцать.

Understand Brighton made an opening bid for Mykola Matvienko — it’s close to €11m but it’s still far from Shakhtar Donetsk expectation. ???????? #BHAFC



Shakhtar want €30m fee to sell the Ukrainian centre back in January. pic.twitter.com/iv0N7awH3B