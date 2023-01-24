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Романо: Брайтон сделал официальное предложение Шахтеру по Матвиенко. Но сумма далека от запросов горняков

Премьер-лига
(1 голосов)

Мудрика продали – начинается новая сага

Романо: Брайтон сделал официальное предложение Шахтеру по Матвиенко. Но сумма далека от запросов горняков

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо пишет о том, что английский "Брайтон" сделал "Шахтеру" официальное предложение по защитнику Николаю Матвиенко. Сумма, предложенная англичанами – 11 миллионов евро. Но "Шахтер" хочет тридцать.

"Брайтон" сделал стартовое предложение по Николаю Матвиенко – это около 11 миллионов евро, но все еще далеко от запросов "Шахтера".

"Шахтер" хочет выручить из продажи Матвиенко в январе тридцать миллионов евро", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что на трансфере Николая Матвиенко настаивает лично главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший "Шахтер".

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В статье: Николай Матвиенко Брайтон
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Комментарии (3)
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Cassid (Kiev)
24.01.2023 в 21:33
Ситуация с Мудрику сейчас играет на руку Шахтеру.Во-первых все будут думать, что сбить цену не получится. Во-вторых будут опасаться, что перебьют.ИМХО сойдутся на 15-20 + бонусы за какую-то нереальную фигню. Типа финиша Брайтона в топ-4.
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MaximSK (Киев)
24.01.2023 в 21:09
11 млн Евро это маловато для Матвиенко, но и 30 слишком много, думаю где-то 22 млн Евро было бы справедливой ценой. Вряд ли Матвиенко продадут этой зимой, слишком большая разница между предложением и ценой.
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Cassid (Kiev)
24.01.2023 в 21:35
Ракицкого взяли на его место. ЛЧ закончилась и будет ли в следующем году никто не знает. А часики у Матвиенко уже тикают. Так что продадут. Подвинутся хорошо, но продадут.
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