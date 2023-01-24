Романо: Брайтон сделал официальное предложение Шахтеру по Матвиенко. Но сумма далека от запросов горняков

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо пишет о том, что английский "Брайтон" сделал "Шахтеру" официальное предложение по защитнику Николаю Матвиенко. Сумма, предложенная англичанами – 11 миллионов евро. Но "Шахтер" хочет тридцать.

"Брайтон" сделал стартовое предложение по Николаю Матвиенко – это около 11 миллионов евро, но все еще далеко от запросов "Шахтера". "Шахтер" хочет выручить из продажи Матвиенко в январе тридцать миллионов евро", - говорится в сообщении.

Understand Brighton made an opening bid for Mykola Matvienko — it’s close to €11m but it’s still far from Shakhtar Donetsk expectation. ???????? #BHAFC



Shakhtar want €30m fee to sell the Ukrainian centre back in January. pic.twitter.com/iv0N7awH3B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что на трансфере Николая Матвиенко настаивает лично главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший "Шахтер".