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Романо: Брайтон сделал официальное предложение Шахтеру по Матвиенко. Но сумма далека от запросов горняков
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Фото: Александр Приходько
Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо пишет о том, что английский "Брайтон" сделал "Шахтеру" официальное предложение по защитнику Николаю Матвиенко. Сумма, предложенная англичанами – 11 миллионов евро. Но "Шахтер" хочет тридцать.
"Брайтон" сделал стартовое предложение по Николаю Матвиенко – это около 11 миллионов евро, но все еще далеко от запросов "Шахтера".
"Шахтер" хочет выручить из продажи Матвиенко в январе тридцать миллионов евро", - говорится в сообщении.
Understand Brighton made an opening bid for Mykola Matvienko — it’s close to €11m but it’s still far from Shakhtar Donetsk expectation. ???????? #BHAFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023
Shakhtar want €30m fee to sell the Ukrainian centre back in January. pic.twitter.com/iv0N7awH3B
Отметим, что ранее СМИ писали о том, что на трансфере Николая Матвиенко настаивает лично главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, ранее возглавлявший "Шахтер".
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