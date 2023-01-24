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Днепру-1 не подошел. Богдан Порох вернулся в Металлист
Не все харьковчане прижились в Днепре
Фото: ФК Металлист
Защитник "Металлиста" Богдан Порох вернулся в расположение команды и начал работу на сборе в Турции. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Ранее Порох был одним из шести игроков "Металлиста", которые поехали на сбор лидера чемпионата Украины "
Ранее сообщалось, что наибольшие шансы остаться в "Днепре-1" есть у Вячеслава Танковского, Евгения Подлепенца и Максима Прядуна.
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