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Днепру-1 не подошел. Богдан Порох вернулся в Металлист

Премьер-лига
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Не все харьковчане прижились в Днепре

Днепру-1 не подошел. Богдан Порох вернулся в Металлист

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Защитник "Металлиста" Богдан Порох вернулся в расположение команды и начал работу на сборе в Турции. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Ранее Порох был одним из шести игроков "Металлиста", которые поехали на сбор лидера чемпионата Украины "Днепра-1", но Богдан тренеру Александру Кучеру не подошел и продолжит выступать за харьковскую команду.

Ранее сообщалось, что наибольшие шансы остаться в "Днепре-1" есть у Вячеслава Танковского, Евгения Подлепенца и Максима Прядуна.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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