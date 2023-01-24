Днепру-1 не подошел. Богдан Порох вернулся в Металлист

Защитник "Металлиста" Богдан Порох вернулся в расположение команды и начал работу на сборе в Турции. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Ранее Порох был одним из шести игроков "Металлиста", которые поехали на сбор лидера чемпионата Украины " Днепра-1 ", но Богдан тренеру Александру Кучеру не подошел и продолжит выступать за харьковскую команду.

Ранее сообщалось, что наибольшие шансы остаться в "Днепре-1" есть у Вячеслава Танковского, Евгения Подлепенца и Максима Прядуна.