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Динамо интересовалось форвардом Партизани Скукой

Премьер-лига
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Однако игрок выбрал Францию

Динамо интересовалось форвардом Партизани Скукой

фото из свободных источников

Новина українською

Киевское "Динамо" делало официальное предложение о переходе форварда албанского клуба "Партизани" Джулиано Скуки. Об этом заявил спортивный директор албанского клуба Элтон Марини.

"Могу сказать, что у нас были предложения от киевского "Динамо", "Лечче" и "Вероны". Но мы с Джулиано выбрали Францию. К тому же, он говорит по-французски. Мы надеемся, что он добьется успеха в "Меце", поднимется в Лигу 1 или попадет в другие сильные европейские лиги", — рассказал Марини.

Скука на днях перебрался в "Мец" — сумма трансфера составила 1,4 миллиона евро. В 17 матчах текущего сезона за "Партизани" форвард отметился 10 голами.

"Мец" занимает третье место в Лиге 2. "Динамо" идет на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
gazetablic

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