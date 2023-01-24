Динамо интересовалось форвардом Партизани Скукой

Киевское " Динамо " делало официальное предложение о переходе форварда албанского клуба "Партизани" Джулиано Скуки. Об этом заявил спортивный директор албанского клуба Элтон Марини.

"Могу сказать, что у нас были предложения от киевского "Динамо", "Лечче" и "Вероны". Но мы с Джулиано выбрали Францию. К тому же, он говорит по-французски. Мы надеемся, что он добьется успеха в "Меце", поднимется в Лигу 1 или попадет в другие сильные европейские лиги", — рассказал Марини.

Скука на днях перебрался в "Мец" — сумма трансфера составила 1,4 миллиона евро. В 17 матчах текущего сезона за "Партизани" форвард отметился 10 голами.

"Мец" занимает третье место в Лиге 2. "Динамо" идет на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ.