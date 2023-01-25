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Дебелко: Даже в контрольных матчах всегда неприятно проигрывать

Премьер-лига
(1 голосов)

"Кривбасс" уступил болгарскому клубу "Хебир"

Дебелко: Даже в контрольных матчах всегда неприятно проигрывать

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко подвел итоги первого контрольного матча в 2023 году против болгарского "Хебиру" (1:2) на турецком сборе.

– Роман, что сегодня пошло не так?

– Конечно, проигрывать даже в контрольных матчах всегда неприятно. Но это наш первый спарринг под нагрузками. Да, это не оправдание, но все же пока трудновато: мы только прилетели, втягиваемся. Что касается игры, то нужно было забивать больше, особенно в первом тайме.

– Может быть, мало забили из-за большого количества офсайдов сегодня?

– Да, их было очень много. Все ребята очень хотели забить и одержать победу в первом матче. Были некоторые ошибки, которые помешали получить положительный результат. Более подробно их разберем уже после игры. Что касается офсайдов, то над этим тоже нужно работать и избегать их.

Сегодня неплохо проходили некоторые комбинации, а вот завершение пока не на том уровне, на котором хотелось бы. Из всего нужно делать выводы, мы сделаем их на протяжении сборов.

– Во втором тайме в составе "Кривбасса" на поле вышло много молодежи. Да и пенальти арбитр поставил необязательный. Как это прокомментируешь?

– Нашей молодежи нужно давать шанс проявить себя. Когда как ни на сборах это лучше делать. Тренерам нужно увидеть, кто во многом способен в своем возрасте. Все проходят через ошибки, это часть футбола. А пенальти действительно досадный. Мы не заслуживали по игре поражения. Двигаемся дальше, все будет хорошо, – рассказал Дебелко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Роман Дебелко
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Источник:
fckryvbas.com

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