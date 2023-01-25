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Официально. Нападающий Динамо покинул киевский клуб
Контракт расторгли по обоюдному согласию
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" и нападающий Владислав Кулач прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт киевлян.
Контракт 29-летнего игрока со столичным клубом был разорван по обоюдному согласию сторон.
Владислав подписал контракт с "Динамо" летом 2021 года после того как стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ. Впрочем, из-за травм он провел за "бело-синих" немного матчей - всего 7 игр в УПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.
Напомним, вчера СМИ называли клуб, в котором продолжит карьеру Владислав Кулач.
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