  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Нападающий Динамо покинул киевский клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Нападающий Динамо покинул киевский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт расторгли по обоюдному согласию

Официально. Нападающий Динамо покинул киевский клуб

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" и нападающий Владислав Кулач прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт киевлян.

Контракт 29-летнего игрока со столичным клубом был разорван по обоюдному согласию сторон.

Владислав подписал контракт с "Динамо" летом 2021 года после того как стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ. Впрочем, из-за травм он провел за "бело-синих" немного матчей - всего 7 игр в УПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.

Напомним, вчера СМИ называли клуб, в котором продолжит карьеру Владислав Кулач.

Читайте такжеДинамо интересовалось форвардом Партизани Скукой
По теме
yellow-arrow
Дебелко: Даже в контрольных матчах всегда неприятно проигрывать
yellow-arrow
Динамо интересовалось форвардом Партизани Скукой
yellow-arrow
Тревожный звоночек. Динамо – Рапид 0:4. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде