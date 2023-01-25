Официально. Нападающий Динамо покинул киевский клуб

Киевское "Динамо" и нападающий Владислав Кулач прекратили сотрудничество, сообщает официальный сайт киевлян.

Контракт 29-летнего игрока со столичным клубом был разорван по обоюдному согласию сторон.

Владислав подписал контракт с "Динамо" летом 2021 года после того как стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ. Впрочем, из-за травм он провел за "бело-синих" немного матчей - всего 7 игр в УПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.

Напомним, вчера СМИ называли клуб, в котором продолжит карьеру Владислав Кулач.