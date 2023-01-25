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Вернидуб: В спарринге с Хебиром я увидел, кто на что способен

Премьер-лига
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"Кривбасс" проиграл в первом матче на сборе

Вернидуб: В спарринге с Хебиром я увидел, кто на что способен

Фото: ФК Кривбас

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Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в спарринге от болгарского "Хебиру" (1:2) на турецких сборах.

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"Поражение есть поражение. Проиграли, значит на то есть причины. Ошибки есть, будем работать и исправлять их. На сборе работаем над большим количеством задач. В этом спарринге я увидел, кто на что способен на сегодняшний день. Игроки должны думать и анализировать свои действия самостоятельно.

Во втором тайме дали шанс молодым футболистам. Надеюсь, они просмотрят матч и все проанализируют. Да, они юные, но нужно требовать от себя большего. Тот, кто смотрел второй тайм, понимает о чем я.

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Мы не смогли задействовать всех футболистов. Из-за того как сложилась для нас дорога в Турцию. Все это сказалось: иммунитет, акклиматизация, простуда. Некоторые наши ребята не выдержали такого путешествия и не были готовы сегодня выйти на поле. Надеюсь, все это ненадолго.

Но факт есть факт: играли не все. Вскоре к нам присоединится Дибанго, сейчас разрешаются определенные визовые моменты. В целом очень информативная получилась игра, будем разбирать ее и делать выводы", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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