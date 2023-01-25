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Вернидуб: В спарринге с Хебиром я увидел, кто на что способен
"Кривбасс" проиграл в первом матче на сборе
Фото: ФК Кривбас
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в спарринге от болгарского "Хебиру" (1:2) на турецких сборах.
"Поражение есть поражение. Проиграли, значит на то есть причины. Ошибки есть, будем работать и исправлять их. На сборе работаем над большим количеством задач. В этом спарринге я увидел, кто на что способен на сегодняшний день. Игроки должны думать и анализировать свои действия самостоятельно.
Во втором тайме дали шанс молодым футболистам. Надеюсь, они просмотрят матч и все проанализируют. Да, они юные, но нужно требовать от себя большего. Тот, кто смотрел второй тайм, понимает о чем я.
Мы не смогли задействовать всех футболистов. Из-за того как сложилась для нас дорога в Турцию. Все это сказалось: иммунитет, акклиматизация, простуда. Некоторые наши ребята не выдержали такого путешествия и не были готовы сегодня выйти на поле. Надеюсь, все это ненадолго.
Но факт есть факт: играли не все. Вскоре к нам присоединится Дибанго, сейчас разрешаются определенные визовые моменты. В целом очень информативная получилась игра, будем разбирать ее и делать выводы", - сказал Вернидуб.
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