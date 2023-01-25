Вернидуб: В спарринге с Хебиром я увидел, кто на что способен

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в спарринге от болгарского "Хебиру" (1:2) на турецких сборах.

"Поражение есть поражение. Проиграли, значит на то есть причины. Ошибки есть, будем работать и исправлять их. На сборе работаем над большим количеством задач. В этом спарринге я увидел, кто на что способен на сегодняшний день. Игроки должны думать и анализировать свои действия самостоятельно.

Во втором тайме дали шанс молодым футболистам. Надеюсь, они просмотрят матч и все проанализируют. Да, они юные, но нужно требовать от себя большего. Тот, кто смотрел второй тайм, понимает о чем я.