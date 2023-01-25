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Директор Шахтера Юрий Свиридов: Лучшее, что может сделать Павелко для украинского футбола – это уйти из него
Такое личное мнение директора по стратегическому развитию Шахтераа
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Директор по стратегическому развитию "
"Я считаю, что на протяжении всех 8 лет его руководства футбол в стране не развивается, а деградирует. У футбола нет прозрачности, нет стратегического видения, нет проектов, нет лидерства. Футбол используется как инструмент подчеркивания статуса, собственного пиара и разрешения политических дел. Мы не видим динамики развития: сколько построено площадок в год, сколько у нас людей играет в футбол и как показатели изменились в последние годы, сколько в стране тренеров, сколько построено стадионов, сколько любительских клубов, какие телевизионные рейтинги? Мы не знаем, сколько УАФ получило средств от УЕФА и ФИФА и куда их потратило. На сайте УАФ нет ни одного годового отчета о развитии в открытом доступе. Также нет стратегии развития. В общем, никаких цифр и статистики, которые бы показывали, откуда и куда мы идем. Кстати, пока нет тренера мужской сборной.
Но мы знаем на самом деле, что последний раз национальная мужская сборная играла на чемпионате мира 16 лет назад – в 2006-м, мы знаем, что Украина в последние годы значительно ухудшила свое положение в клубном рейтинге УЕФА, мы знаем, что нет централизованного маркетинга в клубном футболе и качественных полей для игры зимой. Мы знаем, что женская сборная ни разу не участвовала в финальной стадии мирового первенства. Что наши арбитры не судят важные матчи в Европе. Мы также знаем, что нас не уважает ФИФА и у нас нет никаких рычагов, чтобы как-то изменить это положение вещей. Представители Украины за все время независимости никогда не были в Executive Committee ФИФА или в должности вице-президента. Мы ничего не даем мировому футболу с точки зрения администрирования, и откровенно говоря, от нас никто ничего не ожидает.
Безусловно, были успехи и изменения в последние 8 лет. Успехи – это победа молодежной сборной на чемпионате мира и выход сборной в 1/4 финала чемпионата Европы. А изменения – это смена названия из федерации на ассоциацию и смена официального логотипа. Но. Нет стратегии, нет динамики и прозрачности. Есть падение рейтинга рядом с кучей разного рода скандалов. Это констатация фактов без лишних эмоций, обвинений и обидных эпитетов в адрес Павелко.
Если кто-то считает, что владеет в стране футболом, тот очень ошибается. Мы должны заботиться о развитии игры для следующих поколений, передавать любовь к футболу нашим детям. И я искренне считаю, что господин Павелко и его команда – это люди, которые не заботятся о футболе и ничего полезного не могут передать.
Восемь лет правления показали возможности действующего руководителя УАФ. Эти возможности очень ограничены, поэтому я считаю, что продолжать нет смысла. Лучшее, что может сделать Павелко для украинского футбола – это уйти из него, забрав всю команду и окружение. Ради лучшего будущего", – написал Свиридов.
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