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Заря выиграла второй спарринг в течение одного дня

Премьер-лига
(1 голосов)

Соперником был Болгарский Септември

Заря выиграла второй спарринг в течение одного дня

Фото: ФК Зоря / Автор - Анна-Марія Яценко

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" провела второй спарринг в течение одного дня. Луганчане со счетом 3:2 победили болгарскую команду "Септември". Голы забивали Кирюханцев (38), Нагнойный (54) и Булеца (78).

Это был второй матч в течение одного игрового дня. Ведь раньше "Заря" сыграла против словенского "Копера", одержав победу 1:0 благодаря голу Бражко с пенальти.

Видеообзор матча против "Копера" – ЗДЕСЬ >>>

А в этой новости смотрите видеообзор победного спарринга "Зари" из "Септември".

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В статье: Заря (Луганск)
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