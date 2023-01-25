Заря выиграла второй спарринг в течение одного дня

Луганская "Заря" провела второй спарринг в течение одного дня. Луганчане со счетом 3:2 победили болгарскую команду "Септември". Голы забивали Кирюханцев (38), Нагнойный (54) и Булеца (78).

Это был второй матч в течение одного игрового дня. Ведь раньше "Заря" сыграла против словенского "Копера", одержав победу 1:0 благодаря голу Бражко с пенальти.

Видеообзор матча против "Копера" – ЗДЕСЬ >>>

А в этой новости смотрите видеообзор победного спарринга "Зари" из "Септември".