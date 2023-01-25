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Заря выиграла второй спарринг в течение одного дня
Соперником был Болгарский Септември
Фото: ФК Зоря / Автор - Анна-Марія Яценко
Луганская "Заря" провела второй спарринг в течение одного дня. Луганчане со счетом 3:2 победили болгарскую команду "Септември". Голы забивали Кирюханцев (38), Нагнойный (54) и Булеца (78).
Это был второй матч в течение одного игрового дня. Ведь раньше "Заря" сыграла против словенского "Копера", одержав победу 1:0 благодаря голу Бражко с пенальти.
Видеообзор матча против "Копера" – ЗДЕСЬ >>>
А в этой новости смотрите видеообзор победного спарринга "Зари" из "Септември".
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