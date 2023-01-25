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Источник: Брайтон сделал Шахтеру новое предложение по Матвиенко. Снова получил отказ

Премьер-лига
(1 голосов)

Дончан не устраивает сумма

Источник: Брайтон сделал Шахтеру новое предложение по Матвиенко. Снова получил отказ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что "Брайтон" сделал "Шахтеру" новое предложение по защитнику Николаю Матвиенко. В этот раз представитель АПЛ предложил дончанам 16 миллионов евро + 4 миллиона бонусами.

"Шахтер" отказал, ведь хочет получить за своего игрока минимум тридцать миллионов евро.

Отметим, что, по информации источника, это уже второе предложение "Брайтона" по Матвиенко. Первое была в размере 11 миллионов, его "Шахтер", само собой, не одобрил.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Брайтон
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
25.01.2023 в 21:36
20млн і 5млн бонусами
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