Источник: Брайтон сделал Шахтеру новое предложение по Матвиенко. Снова получил отказ

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что "Брайтон" сделал "Шахтеру" новое предложение по защитнику Николаю Матвиенко. В этот раз представитель АПЛ предложил дончанам 16 миллионов евро + 4 миллиона бонусами.

"Шахтер" отказал, ведь хочет получить за своего игрока минимум тридцать миллионов евро.

Excl: Brighton have submitted a new official proposal for Mykola Matvienko, understand it’s worth €16m guaranteed fee plus €4m in add-ons up to €20m package. ???????????????? #BHAFC



Shakhtar Donetks have rejected also this fresh proposal as they want €30m fee for Matvienko. pic.twitter.com/dStvEl8vy2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2023

Отметим, что, по информации источника, это уже второе предложение "Брайтона" по Матвиенко. Первое была в размере 11 миллионов, его "Шахтер", само собой, не одобрил.