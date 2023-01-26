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УАФ утвердила список стадионов согласно четырем категориям
В высшей категории - 7 стадионов
Фото: fcdynamo.com
Исполнительный комитет УАФ утвердил список стадионов, отвечающих структурным критериям категорий ассоциации согласно Положению о категориях стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований в УПЛ, ПФЛ и среди женских клубов.
Все арены были поделены на 4 категории.
Стадионы 4-й категории: "Арена Львов", "Ворскла" им. Бутовского, "Днепр-Арена", НСК "Олимпийский", ОСК "Металлист", "Славутич-Арена" и "Черноморец".
Стадионы 3-й категории: "Авангард" Луцк, "Авангард" Ужгород, "Динамо" им. Лобановского, "Звезда", "Колос", "Ника", "Оболонь Арена", "Стадион им. Бойко" (категория приостановлена), "Тернопольский городской стадион им. Шухевича", "Центральный городской стадион" Николаев (категория приостановлена), "Черкассы-Арена" и ОУСЦ "Чернигов" (категория приостановлена).
Со стадионами, соответствующие структурным критериям 2-й и 1-й категорий, можно ознакомиться здесь.
Отметим, что во время военного положение УПЛ разрешила проводить матчи на стадионах первой и второй категории. Кроме того, домашний стадион ровенского "Вереса" отсутствует в списке арен каждой из категорий, но сможет принимать матчи, поскольку получил специальное разрешение от УАФ.
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