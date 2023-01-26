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Шахтер подпишет форварда молодежной сборной Венесуэлы - СМИ
"Горняки" работают над усилением команды
Фото: twitter.com/kelsykevin19
Донецкий "Шахтер" интересуется нападающим Кевином Келси, который выступает за уругвайский клуб "Бостон Ривер", сообщает TUTTOmercatoWEB.
По информации источника, "горняки" близки к оформлению трансфера 18-летнего венесуэльца. Финансовые условия пока неизвестны.
Келси стал игроком "Бостон Ривера" в начале января этого года. До этого форвард играл в составе венесуэльского "Минерос Гуаяна", где забил 5 голов и отметился 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.
В настоящее время Кевин Келси принимает участие в чемпионате Южной Америки U-20, выступая за команду Венесуэлы.
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