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Шахтер подпишет форварда молодежной сборной Венесуэлы - СМИ

Премьер-лига
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"Горняки" работают над усилением команды

Шахтер подпишет форварда молодежной сборной Венесуэлы - СМИ

Фото: twitter.com/kelsykevin19

Новина українською

Донецкий "Шахтер" интересуется нападающим Кевином Келси, который выступает за уругвайский клуб "Бостон Ривер", сообщает TUTTOmercatoWEB.

По информации источника, "горняки" близки к оформлению трансфера 18-летнего венесуэльца. Финансовые условия пока неизвестны.

Келси стал игроком "Бостон Ривера" в начале января этого года. До этого форвард играл в составе венесуэльского "Минерос Гуаяна", где забил 5 голов и отметился 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

В настоящее время Кевин Келси принимает участие в чемпионате Южной Америки U-20, выступая за команду Венесуэлы.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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