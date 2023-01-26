Шахтер подпишет форварда молодежной сборной Венесуэлы - СМИ

Донецкий "Шахтер" интересуется нападающим Кевином Келси, который выступает за уругвайский клуб "Бостон Ривер", сообщает TUTTOmercatoWEB.

По информации источника, "горняки" близки к оформлению трансфера 18-летнего венесуэльца. Финансовые условия пока неизвестны.

Келси стал игроком "Бостон Ривера" в начале января этого года. До этого форвард играл в составе венесуэльского "Минерос Гуаяна", где забил 5 голов и отметился 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

В настоящее время Кевин Келси принимает участие в чемпионате Южной Америки U-20, выступая за команду Венесуэлы.