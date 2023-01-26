Глывинский: Решение о невыдаче аккредитации Андриюку было коллективным. Он инфокиллер

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский рассказал, почему не аккредитировали журналиста Константина Андриюка на встречу УАФ Андрея Павелко с представителями СМИ.

– Какому количеству журналистов было отказано в аккредитации, кроме Андриюка?

– Аккредитацию проводил не я, а пресс-служба УАФ. Меня так же пригласили модерировать встречу, как и всех остальных участвовать в ней. Несмотря на тягу некоторых коллег делать заголовки типа "Глывинский не пустил Андриюка", следует услышать, что я сказал: я, в частности, был против аккредитации Андриюка из-за сознательной фабрикации им данных для целенаправленной дискредитации Андрея Павелко, что не совместимо с понятием "журналистики". И именно о несоблюдении этих принципов я и говорил. Я не решал окончательно о неаккредитации Андриюка – решение было коллективным.

– Что для вас является критерием понятия журналист?

– Точно не удостоверение. Его может нарисовать каждый, тем более в компьютере. Речь о нарушении журналистской этики и принципов – Андриюк ведет себя как откровенный инфокиллер, неоднократно фабрикуя данные. Именно это я имел в виду, говоря, что он "уже давно не журналист", а не потому, что у него нет удостоверения - удостоверения пресс-служба УАФ не проверяла, потому что все аккредитованные журналисты хорошо известны в области футбольной журналистики.

Сейчас вообще сильная атмосфера негативизма. Люди озлоблены и устали из-за войны. И брось им любую негативную новость, сказав плохое на кого-то, и они переведут весь свой гнев на него, не разбирая, справедливые ли обвинения. Это технологии, которые, я уверен, использует Андриюк.

– Вам не кажется, что ваша манера общения с Бебехом была слишком эмоциональной?

– Атмосфера среди коллег с самого начала была напряженной, было непросто вставить слово. Поэтому да, мой спич получился довольно эмоциональным. Что касается Бебеха, то он много вопросов задал. И до того, как у нас вышла эта дискуссия, и после того. И вообще все задали все вопросы (мы работали 2 часа 40 минут).

Поэтому я, прежде всего, хотел обеспечить равные условия для всех участников. Во-вторых, Бебех начал перебивать на каждом слове, не давая высказать мнение и уже имея свое предубеждение относительно ответа, противоречащего нормальной дискуссии. Ну и третье – вспоминал Андриюка не впервые. Поэтому я решил вступить в дискуссию.

После встречи мы разговаривали с Романом и во всем поладили, - сказал Глывинский.