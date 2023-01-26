Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Две легенды Днепра-1 будут искать себе новые клубы
Футболисты не тренируются с первой командой
Фото: СК Дніпро-1
Футболисты "Днепра-1" Валерий Юрчук и Сергей Логинов, которые выступают за клуб с первого матча в профессиональном футболе, пока не тренируются с первой командой.
Об этом сообщает FCDNIPRO.COM.
Вероятно, игроки вместе с клубом будут искать новые варианты для продолжения карьеры вне днепровской команды.
32-летний голкипер Юрчук в этом сезоне принял участие в одном матче "Днепра-1" и пропустил два мяча. 32-летний защитник Логинов в текущем розыгрыше провел 10 поединков за днепрян и забил один гол.
Контракт Юрчука с "Днепром-1" действителен до,30 июня 2024 года, а Логинова - до лета нынешнего года.
Популярное сейчас
- Отбой тревоги. Известны последствия атаки россиян и кол-во сбитых ракет над Киевом и другими областями Украины
- Почти 800 россиян, по полтора десятка танков и артиллерийских систем. Генштаб – о потерях врага за 25.01
- Россияне нанесли массированный удар шахедами, над Киевом сбито 15 дронов
- Матч товарищеский, но пинок болезненный. Динамо проиграло Рапиду 0:4
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО