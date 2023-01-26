Источник: Две легенды Днепра-1 будут искать себе новые клубы

Футболисты "Днепра-1" Валерий Юрчук и Сергей Логинов, которые выступают за клуб с первого матча в профессиональном футболе, пока не тренируются с первой командой.

Об этом сообщает FCDNIPRO.COM.

Вероятно, игроки вместе с клубом будут искать новые варианты для продолжения карьеры вне днепровской команды.

32-летний голкипер Юрчук в этом сезоне принял участие в одном матче "Днепра-1" и пропустил два мяча. 32-летний защитник Логинов в текущем розыгрыше провел 10 поединков за днепрян и забил один гол.

Контракт Юрчука с "Днепром-1" действителен до,30 июня 2024 года, а Логинова - до лета нынешнего года.