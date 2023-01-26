  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Две легенды Днепра-1 будут искать себе новые клубы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Две легенды Днепра-1 будут искать себе новые клубы

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты не тренируются с первой командой

Источник: Две легенды Днепра-1 будут искать себе новые клубы

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Футболисты "Днепра-1" Валерий Юрчук и Сергей Логинов, которые выступают за клуб с первого матча в профессиональном футболе, пока не тренируются с первой командой.

Об этом сообщает FCDNIPRO.COM.

Вероятно, игроки вместе с клубом будут искать новые варианты для продолжения карьеры вне днепровской команды.

32-летний голкипер Юрчук в этом сезоне принял участие в одном матче "Днепра-1" и пропустил два мяча. 32-летний защитник Логинов в текущем розыгрыше провел 10 поединков за днепрян и забил один гол.

Контракт Юрчука с "Днепром-1" действителен до,30 июня 2024 года, а Логинова - до лета нынешнего года.

Читайте такжеОфициально. Артем Громов переходит в расположение соперника Днепра-1 по Лиге конференций
По теме
yellow-arrow
Источник: Динамо отказало приспешникам России в проведении спарринга
yellow-arrow
ФК Львов попрощался с воспитанником Динамо
yellow-arrow
Без Селезнева. Шаран взял на турецкий сбор Миная 22 футболиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Логинов Валерий Юрчук СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FCDNIPRO.COM

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде