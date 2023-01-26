Без Селезнева. Шаран взял на турецкий сбор Миная 22 футболиста

"Минай" транзитом через Будапешт прибыл на трехнедельный сбор в Турцию. В Аланию Владимир Шаран взял с собой 22 игрока основного состава.

Вратари: Александр Кемкин, Герман Пеньков, Александр Бандура.

Александр Кемкин, Герман Пеньков, Александр Бандура. Защитники: Иван Трубочкин, Игорь Гончар, Тарас Дмитрук, Богдан Чуев, Юрий Кравчук, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Валерий Рогозинский.

Иван Трубочкин, Игорь Гончар, Тарас Дмитрук, Богдан Чуев, Юрий Кравчук, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Валерий Рогозинский. Полузащитники: Егор Твердохлеб, Эльдар Кулиев, Дмитрий Касимов, Антон Байдал, Даниил Голуб, Руслан Паламар, Вадим Виттенчук, Назарий Воробчак.

Егор Твердохлеб, Эльдар Кулиев, Дмитрий Касимов, Антон Байдал, Даниил Голуб, Руслан Паламар, Вадим Виттенчук, Назарий Воробчак. Нападающие: Даниил Колесник, Олег Вишневский, Юрий Коломоец.

Следует отметить, что в списке отсутствует форвард Евгений Селезнев. Напомним, осенью мы писали, что нападающий был отстранен от команды из-за того, что едва не травмировал партнеров по команде.

Первый спарринг у "Миная" запланирован на 29 января. Соперник – болгарский "Спартак" из города Варна.