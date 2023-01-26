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Без Селезнева. Шаран взял на турецкий сбор Миная 22 футболиста
А как же рекорд?
Фото: ФК Минай
"Минай" транзитом через Будапешт прибыл на трехнедельный сбор в Турцию. В Аланию Владимир Шаран взял с собой 22 игрока основного состава.
- Вратари: Александр Кемкин, Герман Пеньков, Александр Бандура.
- Защитники: Иван Трубочкин, Игорь Гончар, Тарас Дмитрук, Богдан Чуев, Юрий Кравчук, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Валерий Рогозинский.
- Полузащитники: Егор Твердохлеб, Эльдар Кулиев, Дмитрий Касимов, Антон Байдал, Даниил Голуб, Руслан Паламар, Вадим Виттенчук, Назарий Воробчак.
- Нападающие: Даниил Колесник, Олег Вишневский, Юрий Коломоец.
Следует отметить, что в списке отсутствует форвард Евгений Селезнев. Напомним, осенью мы писали, что нападающий был отстранен от команды из-за того, что едва не травмировал партнеров по команде.
Первый спарринг у "Миная" запланирован на 29 января. Соперник – болгарский "Спартак" из города Варна.
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Источник:fcminaj.com
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