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Без Селезнева. Шаран взял на турецкий сбор Миная 22 футболиста

Премьер-лига
(1 голосов)

А как же рекорд?

Без Селезнева. Шаран взял на турецкий сбор Миная 22 футболиста

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" транзитом через Будапешт прибыл на трехнедельный сбор в Турцию. В Аланию Владимир Шаран взял с собой 22 игрока основного состава.

  • Вратари: Александр Кемкин, Герман Пеньков, Александр Бандура.
  • Защитники: Иван Трубочкин, Игорь Гончар, Тарас Дмитрук, Богдан Чуев, Юрий Кравчук, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Валерий Рогозинский.
  • Полузащитники: Егор Твердохлеб, Эльдар Кулиев, Дмитрий Касимов, Антон Байдал, Даниил Голуб, Руслан Паламар, Вадим Виттенчук, Назарий Воробчак.
  • Нападающие: Даниил Колесник, Олег Вишневский, Юрий Коломоец.

Следует отметить, что в списке отсутствует форвард Евгений Селезнев. Напомним, осенью мы писали, что нападающий был отстранен от команды из-за того, что едва не травмировал партнеров по команде.

Первый спарринг у "Миная" запланирован на 29 января. Соперник – болгарский "Спартак" из города Варна.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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