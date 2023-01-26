ФК Львов попрощался с воспитанником Динамо

Нападающий Александр Васильев покинул "Львов". Клуб и футболист решили прекратить сотрудничество по общему согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Васильев присоединился к "сине-золотым львам" в январе 2022 года. С того момента 28-летний нападающий принял участие в 13 матчах, в которых отличился одним забитыми голом и одной результативной передачей.

Александр - воспитанник "Динамо". На протяжении своей карьеры форвард выступал за киевский "Арсенал", "Днепр", а также белорусские "Гомель" и "Минск".

ФК "Львов" поблагодарил игрока за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей футбольной карьере.