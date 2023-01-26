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Источник: Динамо отказало приспешникам России в проведении спарринга

Премьер-лига
(1 голосов)

Столичный клуб сделал разумное решение

Источник: Динамо отказало приспешникам России в проведении спарринга

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Киевское "Динамо" не захотело играть против сербской команды на зимних сборах в Турции. Бело-синие ответили отказом из-за пророссийской позиции этой страны и его населения.

"В списке соперников на сборах вполне мог оказаться сербский "Вождовац".

Киевляне по вполне понятным политическим причинам отклонили запрос сербов на проведение матча. Учитывая все нынешние события, разумное решение", – говорится в сообщении "Динамо Киев Inside".

Напомним, недавно "Динамо" разгромно проиграло венскому "Рапиду" (0:4) в первом спарринге на сборе на турецком сборе.

Впереди у киевлян еще четыре спарринга. Команда Мирчи Луческу сыграет против словенского "Марибора" (28 января), австрийской "Аустрии" (31 января), македонской Шкендии" (6 февраля) и "Силекса" (11 февраля).

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В статье: Динамо (Киев) ФК Вождовац (Сербия) Вождовац
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Источник:
Динамо Киев Inside

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