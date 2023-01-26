The Sun: Эвертон положил глаз на Довбика

"Эвертон" рассматривает возможность подписания форварда " Днепра-1 " Артема Довбик, сообщает The Sun.

"Ириски" все еще ищут нового менеджера после увольнения Фрэнка Лэмпарда, но поскольку трансферное окно закрывается через считанные дни, команда намерена в экстренном порядке подписать и забивного форварда.

После того, как "Тоттенхэм" перехватил Арно Груневелда, "ириски" в экстренном порядке подыскивают другие варианты.

"Эвертон" в 20 матчах АПЛ забил все 15 голов, и это второй минимальный показатель после "Вулверхжмптона" (12 голов).

Ну и напомним, что ранее украинские СМИ писали о том, что "Днепр-1" не планирует продавать игрока до лета, при этом днепровский клуб хочет получить за игрока не менее 10 млн евро.