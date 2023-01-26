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The Sun: Эвертон положил глаз на Довбика

Премьер-лига
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Поедет к Миколенко?

The Sun: Эвертон положил глаз на Довбика

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Эвертон" рассматривает возможность подписания форварда "Днепра-1" Артема Довбик, сообщает The Sun.

"Ириски" все еще ищут нового менеджера после увольнения Фрэнка Лэмпарда, но поскольку трансферное окно закрывается через считанные дни, команда намерена в экстренном порядке подписать и забивного форварда.

После того, как "Тоттенхэм" перехватил Арно Груневелда, "ириски" в экстренном порядке подыскивают другие варианты.

"Эвертон" в 20 матчах АПЛ забил все 15 голов, и это второй минимальный показатель после "Вулверхжмптона" (12 голов).

Ну и напомним, что ранее украинские СМИ писали о том, что "Днепр-1" не планирует продавать игрока до лета, при этом днепровский клуб хочет получить за игрока не менее 10 млн евро.

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Источник: Динамо отказало приспешникам России в проведении спарринга
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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
The Sun

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.01.2023 в 18:32
Ще літом треба було купувати
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