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The Sun: Эвертон положил глаз на Довбика
Поедет к Миколенко?
Фото: СК Днепр-1
"Эвертон" рассматривает возможность подписания форварда "
"Ириски" все еще ищут нового менеджера после увольнения Фрэнка Лэмпарда, но поскольку трансферное окно закрывается через считанные дни, команда намерена в экстренном порядке подписать и забивного форварда.
После того, как "Тоттенхэм" перехватил Арно Груневелда, "ириски" в экстренном порядке подыскивают другие варианты.
"Эвертон" в 20 матчах АПЛ забил все 15 голов, и это второй минимальный показатель после "Вулверхжмптона" (12 голов).
Ну и напомним, что ранее украинские СМИ писали о том, что "Днепр-1" не планирует продавать игрока до лета, при этом днепровский клуб хочет получить за игрока не менее 10 млн евро.
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