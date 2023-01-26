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Чичиков: В Днепре-1 такая система - ты 4 месяца отработал, но зарплату получаешь за 2
Но потом эту задолженность выплачивют
Экс-игрок "
"Там нет задержки. У них такая система: ты четыре месяца отработал, но зарплату получаешь за два месяца. И таким образом происходит, что у тебя постоянно висит задержка за два месяца.
Я не могу сказать, что это задержка, просто такая система. Когда я уходил из клуба, у меня еще висела зарплата за два месяца, но потом мне ее выплатили. Не было такого, чтобы обманули. Как видите, туда едут легионеры. Если бы были какие-то проблемы, они бы туда не ехали", - сказал Чичиков.
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