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Чичиков: В Днепре-1 такая система - ты 4 месяца отработал, но зарплату получаешь за 2

Премьер-лига
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Но потом эту задолженность выплачивют

Чичиков: В Днепре-1 такая система - ты 4 месяца отработал, но зарплату получаешь за 2

Новина українською

Экс-игрок "Днепра-1" Алексей Чичиков заявил о том, что в днепровском клубе вовремя платят зарплату. Но с одним нюансом.

"Там нет задержки. У них такая система: ты четыре месяца отработал, но зарплату получаешь за два месяца. И таким образом происходит, что у тебя постоянно висит задержка за два месяца.

Я не могу сказать, что это задержка, просто такая система. Когда я уходил из клуба, у меня еще висела зарплата за два месяца, но потом мне ее выплатили. Не было такого, чтобы обманули. Как видите, туда едут легионеры. Если бы были какие-то проблемы, они бы туда не ехали", - сказал Чичиков.

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В статье: Алексей Чичиков СК Днепр-1
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