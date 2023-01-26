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Вернули отправителю. Ворскла отдала Тотре в аренду в Шкендию

Премьер-лига
(2 голосов)

Отправили на перевоспитание

Вернули отправителю. Ворскла отдала Тотре в аренду в Шкендию

vorskla.com.ua

Новина українською

Македонская "Шкендия" арендовала у "Ворсклы" 26-летнего полузащитника Эннура Тотре.

Полтавчане отмечают, что это была инициатива игрока, который хотел иметь больше игровой практики, так как в первом круге УПЛ сыграл всего 170 минут, преимущественно проводя матчи в запасе.

Напомним, что именно за "Шкендию" выступал македонец с 2014 по 2021 год.

Контракт игрока с "Ворсклой" рассчитан до 2024 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шкендия (Тетово)
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Источник:
ФК Ворскла

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