Вернули отправителю. Ворскла отдала Тотре в аренду в Шкендию

Македонская "Шкендия" арендовала у " Ворсклы " 26-летнего полузащитника Эннура Тотре.

Полтавчане отмечают, что это была инициатива игрока, который хотел иметь больше игровой практики, так как в первом круге УПЛ сыграл всего 170 минут, преимущественно проводя матчи в запасе.

Напомним, что именно за "Шкендию" выступал македонец с 2014 по 2021 год.

Контракт игрока с "Ворсклой" рассчитан до 2024 года.