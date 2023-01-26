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Вернули отправителю. Ворскла отдала Тотре в аренду в Шкендию
Отправили на перевоспитание
vorskla.com.ua
Македонская "Шкендия" арендовала у "
Полтавчане отмечают, что это была инициатива игрока, который хотел иметь больше игровой практики, так как в первом круге УПЛ сыграл всего 170 минут, преимущественно проводя матчи в запасе.
Напомним, что именно за "Шкендию" выступал македонец с 2014 по 2021 год.
Контракт игрока с "Ворсклой" рассчитан до 2024 года.
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Источник:ФК Ворскла
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