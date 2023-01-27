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Металлист подтвердил возвращение еще двух игроков, находившихся на просмотре в Днепре-1

Премьер-лига
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Они продолжат выступать в харьковской команде

Металлист подтвердил возвращение еще двух игроков, находившихся на просмотре в Днепре-1

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Официальный сайт "Металлиста" подтвердил, что голкипер Орест Костик и форвард Максим Прядун вернулись в расположении команды на сборе в Турции.

Ранее футболисты находились на просмотре у Александра Кучера в "Днепре-1", но не подошли лидеру УПЛ. Оба продолжат выступления в составе "желто-синих". Отмечается, что Костик приступил к полноценным тренировкам, в то время как Прядун продолжает восстанавливаться после повреждения и работает по индивидуальной программе.

Ранее в лагерь "Металлиста" вернулся Богдан Порох, который также был на просмотре в "Днепре-1". Сообщалось, что лишь двое из шести игроков харьковской команды продолжат тренировки с днепрянами.

Также пресс-служба "Металлиста" добавила, что в расположение команды прибыл хорошо знакомый харьковским болельщикам вратарь Даниил Каневцев - он сразу же присоединился к общей группе.

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В статье: Максим Прядун Даниил Каневцев Металлист (Харьков) Орест Костик
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Источник:
fcmetalist.com

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