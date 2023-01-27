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Игорь Суркис находится в расположении Динамо в Турции
Он присутствовал на матче против "Рапида"
Фото: fcdynamo.com
Президент "Динамо" Игорь Суркис прилетел в Турцию, где "бело-синие" проводят зимний учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба киевлян.
Руководитель клуба своими глазами убедился, а также в разговоре с главным тренером Мирчей Луческу удостоверился, что для футболистов созданы качественные условия для подготовки к возобновлению сезона.
Отмечается, что Суркис присутствовал на первом контрольном матче "Динамо" в нынешнем году, в котором "бело-синие" встречались с венским "Рапидом". Команда Мирчи Луческу уступила с разгромным счетом 0:4.
В следующем спарринге киевляне встретятся с одним из самых титулованных клубов Словении - "Марибором". Игра состоится в субботу, 28 января.
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