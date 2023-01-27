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Игорь Суркис находится в расположении Динамо в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Он присутствовал на матче против "Рапида"

Игорь Суркис находится в расположении Динамо в Турции

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прилетел в Турцию, где "бело-синие" проводят зимний учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба киевлян.

Руководитель клуба своими глазами убедился, а также в разговоре с главным тренером Мирчей Луческу удостоверился, что для футболистов созданы качественные условия для подготовки к возобновлению сезона.

Отмечается, что Суркис присутствовал на первом контрольном матче "Динамо" в нынешнем году, в котором "бело-синие" встречались с венским "Рапидом". Команда Мирчи Луческу уступила с разгромным счетом 0:4.

В следующем спарринге киевляне встретятся с одним из самых титулованных клубов Словении - "Марибором". Игра состоится в субботу, 28 января.

Игорь Суркис находится в расположении Динамо в Турции - изображение 1
Фото: fcdynamo.com

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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