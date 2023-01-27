Заря определилась еще с двумя соперниками на сборе

Луганская "Заря" продолжает работу на сборе в Турции. Уже в воскресенье, 29 января, "черно-белые" проведут еще две встречи. Время начала будет сообщено дополнительно.

Первый соперник – клуб "Арда" из Болгарии. Выступает в элитном дивизионе. После 18-ти туров занимает 9 место, набрав 26 очков.

Второй соперник – "Академия Пандева" из Северной Македонии. В сезоне 2018/19 команда стала обладателем Кубка Южной Македонии, обыграв в финале в серии пенальти клуб "Македония ГП". Сейчас, после 17-ти туров чемпионата, клуб занимает предпоследнее место в таблице, набрав всего 12 очков.

К слову, в составе клуба из Северной Македонии играет экс-игрок "Зари" Агрон Руфати.

Напомним, команда Патрика ван Леувена сыграла уже три спарринга на зимнем сборе. Луганчане проиграли болгарскому "Локомотиву" (0:1), а также одержали победу над словенским "Копером" (1:0) и "Септември" (3:2).